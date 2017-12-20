Засідання аграрного комітету, де мали заслухати звіт глави Академії аграрних наук, зірвалося

Засідання парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, на якому депутати планували заслухати звіт президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзало щодо використання земель Академії, перенесено на невизначений термін.«Учора в. о. голови комітету Олександр Бакуменко зачитав листа, що Ярослав Гадзало, Президент Академії Аграрних наук, у відпустці, і просить відстрочити. А на який період – я не знаю», - розповів Петро Юрчишин, член аграрного Комітету ВРУ.

Серед питань, які планувалося розглянути на засіданні комітету, крім власне звіту про роботу Академії – розпорядження земельним банком НААН, використання коштів, що виділяються на фінансування академії, стратегія подальшої роботи установи. Також депутати хотіли отримати пояснення фактів, озвучених у ЗМІ щодо планів продажу будівлі Академії. Основні нарікання викликає неефективність використання земель НААН, яка не дотягує навіть до середньоарифметичного по галузі при більш високій якості грунтів. «Є багато нарікань, багато було в комітеті різних, скажімо так, спроб перевірити що там відбувається, які не увінчалися успіхом. Тому виникла необхідність заслухати звіт на засіданні комітету. Думаю, що в такій ситуації потрібно це робити, - каже нардеп Леонід Козаченко. - І в пресі багато друкують, і в комітеті ВРУ йде багато розмов про використання землі НААН».

Юрчишин запевнив, що це тимчасова відстрочка і назвав звіт Президента Академії Аграрних наук «неминучим». «Я нічого не маю проти науки, вона повинна отримувати нормальне фінансування і розвиватися. Але є складова корупції, і за це треба відповідати, - сказав він. – Земля академії краща за вмістом гумусу, і повинна давати, як мінімум, 10 тисяч гривень з гектара. Тобто, країна повинна отримати, тому що це земля державна в розпорядженні в Академії, 4 млрд гривень. Такі гроші потрапили я не знаю куди, і це не перший рік. За останні три роки під керівництвом Гадзало ситуація стала кризовою».

Як пояснюють депутати, останнім часом вони отримували багато листів-звернень громадян – жителів округів, де розташовані землі НААН щодо їх використання. «До мене прийшло безліч листів з мого округу, де були ферми, хороші поля, колосилися врожай, а на сьогодні все знищено. Звичайно, оцінити чи є тут склад злочину повинен сказати суд. А керівники ДП всі повинні бути атестовані на відповідність займаній посаді», - говорить Юрчишин.

«З моєї точки зору, є і справедливі, і деякі суб'єктивні підходи. Але в цілому я думаю, що це така ситуація, яка потребує розгляду на комітеті», - наголосив Леонід Козаченко.

Відставку голови НААН повинні були розглянути на позачерговоих зборах членів Національної академії аграрних наук України 7 грудня, проте за Ярослава Гадзала вступился перший віце-прем'єр Степан Кубів, який несподівано відвідав засідання.