Данилюк не вважає земельну реформу обов'язковою для отримання траншу МВФ

Прийняття законодавства про земельну реформу не є умовою для отримання наступного траншу кредиту Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив журналістам міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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"Це не є умовою наступного траншу", - сказав міністр, відповідаючи на питання про необхідність прийняття законодавства про земельну реформу в рамках програми з МВФ.

При цьому він зазначив, що для отримання наступного траншу потрібно прийняття закону про антикорупційний суд, а не створення суду.

Також, як пояснив міністр, потрібно привести ціни на газ у відповідність з імпортним паритетом. "Зараз ключовий фокус - на лібералізації ринку природного газу. Всі вже зрозуміли, що модель монополізації – це шлях в нікуди", - сказав Данилюк.

Крім того, за словами міністра, МВФ ще не сказав останнє слово про пенсійну реформу. "У нас є позитивний відгук від Світового банку. Фонд ще остаточний висновок не дав", - сказав він.

Довідка УНІАН. МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 мільярда доларів. В рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитні транші на загальну суму 8,7 мільярда доларів.

14 грудня заступник голови департаменту комунікацій МВФ Вільям Мюррей на брифінгу у Вашингтоні заявив, що Міжнародний валютний фонд поки не запланував місію в Україну для перегляду програми співпраці і подальшого виділення кредитного траншу, оскільки не всі умови завершення перегляду виконані українською стороною.

Насамперед, за інформацією Фонду, уряду потрібно відкоригувати ціни на газ на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету, що буде сприяти розвитку вільного ринку газу та стимулювати споживачів до економного споживання енергоносіїв.

Крім того, виділення чергового траншу МВФ залежить від прийняття законодавства про приватизацію та антикорупційному суді.

Крім цього, МВФ досі оцінює відповідність прийнятої на початку жовтня 2017 року Верховною Радою пенсійної реформи на предмет наявності стимулів для більш пізнього виходу на пенсію.

Також у Фонду є питання до держбюджету України на 2018 рік, який Верховна Рада прийняла 7 грудня, однак фінальний текст документа з усіма поправками досі не оприлюднено.