Рада відтермінувала скасування відшкодування ПДВ при експорті ріпаку та сої

Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.

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За ухвалення відповідного рішення про усунення неузгодженостей у прийнятому раніше законі №6776-д про зміни в Податковий кодекс проголосували 274 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Разом з тим, Рада зберегла бюджетне відшкодування ПДВ при експорті соняшнику. Законом №6776-д, прийнятому 7 грудня, передбачалося, що ця норма буде скасована з 1 березня 2018 року.

Раніше заступник голови парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Олександр Бакуменко написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, що депутати зуміли досягти компромісу в питаннях відшкодування ПДВ при експорті олійних в ході засідання Податкового комітету Ради. При цьому Бакуменко підкреслив, що, на його думку, скасування відшкодування ПДВ при експорті сої слід відкласти ще на 1,5 року.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку та соняшнику) з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною. Таким чином, згідно з підрахунками експертів, в результаті скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних, втрати українських фермерів можуть скласти 10-16 мільярдів гривень на рік.

На знак протесту проти ухваленого парламентом рішення про скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних українські аграрії 18 грудня перекрили автомагістралі в Черкаській, Рівненській та Хмельницькій областях.

Того ж дня Адміністрація президента України повідомила, що глава держави поділяє стурбованість аграріїв за скасування відшкодування ПДВ при експорті олійних. Прес-служба Адміністрації президента зазначила, що таке рішення парламенту суперечить міжнародним зобов'язанням України, які наша країна взяла на себе при вступі до Світової організації торгівлі і підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.