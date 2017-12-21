Після мене хоч потоп: Путін дозволив видобуток підземних вод в окупованому Криму

Президент Росії Володимир Путін підписав зміни до закону, які дозволяють учасникам кримської вільної економічної зони (ВЕЗ) видобувати підземні води. Документ розміщено на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Читайте такожВ окупованому Криму значно скоротилися посівні площі (фото)

"Учасники вільної економічної зони не мають права здійснювати діяльність у сфері користування надрами для цілей розвідки і видобутку корисних копалин, за винятком видобутку підземних вод, які використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання або технологічного забезпечення водою об'єктів промисловості або об'єктів сільськогосподарського призначення, а також за винятком розвідки і видобування природних лікувальних ресурсів для здійснення санаторно-курортного лікування та організації відпочинку", – йдеться в документі.

Експерти вже не раз заявляли, що використання у Криму підземних вод, яке передбачає буріння свердловин, призведе до різкого підвищення мінералізації вод. Це погіршить якість води, вона може стати непридатною навіть для поливу. За висновками фахівців, у Криму немає запасу підземних вод для такої активної експлуатації, а природного ресурсу ледве вистачає на пиття і комунальні потреби.