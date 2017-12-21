Зростання цін: топ-5 продуктів, які найбільше подорожчали за рік

Популярний серед українців продукт – сало – цього року подорожчав на 28 грн за кілограм і очолив рейтинг продуктів, які були лідерами зростання цін у 2017 році.

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Відповідний рейтинг склали експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж, повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

Експерти надали підрахунки в процентному і гривневому співвідношенні.

ТОП-5 “Гривневий еквівалент”:

1 місце – сало, яке цього року подорожчало на 28 грн за кілограм.

2-3 місце – свинина і вершкове масло додали в ціні 27 грн за кілограм.

4 місце – яловичина за 2017 рік подорожчала на 26 грн за кілограм.

5 місце – сир м’який, вартість якого зросла на 20 грн.

ТОП-5 “Відсотковий еквівалент”:

1 місце – лідером цього рейтингу також є сало, яке з початку року додало в ціні 68%.

2 місце - буряк подорожчав на 58%.

3 місце – морква – на 57%.

4 місце – свинина – на 37%.

5 місц – яловичина – на 30%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксовано інфляцію на рівні 0,9% проти попереднього місяця і 13,6% - у річному вираженні.

У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію в поточному році на рівні 12,9%, у Національному банку - 12,2% на кінець року.

Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозували сповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.