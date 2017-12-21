Зростання цін: топ-5 продуктів, які найбільше подорожчали за рік
Лідером рейтингу стало сало, яке цього року подорожчало на 28 грн за кілограм.
Популярний серед українців продукт – сало – цього року подорожчав на 28 грн за кілограм і очолив рейтинг продуктів, які були лідерами зростання цін у 2017 році.
Читайте такожДо новорічного столу: топ-5 продуктів, які подорожчають напередодні свята
Відповідний рейтинг склали експерти Української Асоціації постачальників торговельних мереж, повідомив голова асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.
Експерти надали підрахунки в процентному і гривневому співвідношенні.
ТОП-5 “Гривневий еквівалент”:
1 місце – сало, яке цього року подорожчало на 28 грн за кілограм.
2-3 місце – свинина і вершкове масло додали в ціні 27 грн за кілограм.
4 місце – яловичина за 2017 рік подорожчала на 26 грн за кілограм.
5 місце – сир м’який, вартість якого зросла на 20 грн.
ТОП-5 “Відсотковий еквівалент”:
1 місце – лідером цього рейтингу також є сало, яке з початку року додало в ціні 68%.
2 місце - буряк подорожчав на 58%.
3 місце – морква – на 57%.
4 місце – свинина – на 37%.
5 місц – яловичина – на 30%.
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксовано інфляцію на рівні 0,9% проти попереднього місяця і 13,6% - у річному вираженні.
У Кабінеті міністрів України прогнозують інфляцію в поточному році на рівні 12,9%, у Національному банку - 12,2% на кінець року.
Ключові кредитори України - Міжнародний валютний фонд і Світовий банк - прогнозували сповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.