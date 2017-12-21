Парламент прийняв закон про безпеку та гігієну кормів

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про безпеку та гігієну кормів, який сприятиме підвищенню продуктивності тварин і виробництву якісної та безпечної продукції тваринництва.

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За прийняття відповідного законопроекту №2845 проголосували 229 народних депутата за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як повідомляється в пояснювальній записці до законопроекту, даний документ визначає правові та організаційні засади виробництва і обороту кормів, регулює відносини між органами виконавчої влади та операторами ринку кормів. Законопроектом уточнюються вимоги до виробництва та обороту кормів, відповідальність за порушення законодавства про корми тощо.

Як зазначається у пояснювальній записці, прийняття цього законопроекту дозволить створити умови для розвитку ринку кормів в Україні, що сприятиме зростанню виробництва якісних кормів, а також дозволить зменшити фінансове і адміністративне навантаження на операторів ринку. Крім того, ухвалення цього проекту закону підвищить рівень захисту здоров'я тварин.

Згідно з пояснювальною запискою, цей законопроект приводить українське законодавство у частині безпеки і гігієни кормів у відповідність з європейськими нормами.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 234 народних депутата проголосували за прийняття в першому читанні законопроекту про безпеку та гігієну кормів.

18 травня 2017 року Верховна Рада прийняла закон, який на законодавчому рівні закріплює правові та організаційні засади державного контролю за якістю та безпекою продуктів харчування і кормів. 30 червня президент Петро Порошенко підписав цей закон.

За даними прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, даний закон набере чинності навесні 2018 року.