Парубій підписав і направив Порошенку закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон про внесення змін до розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель (№7350) і направив його на підпис президенту.

Читайте такожУ Мінагропроді заявили про готовність земельного кадастру до запуску ринку землі в Україні

Як зазначається у картці закону на сайті парламенту, закон, ухвалений Верховною Радою 7 грудня, підписано головою ВР та направлено на підпис президенту сьогодні, 22 грудня.

Цим законом чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення продовжено до 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, в меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року ухвалити закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення та з 2018 року (після закінчення дії мораторію) розпочати продаж сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням низки обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

Мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення діє в Україні з 2001 року. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися у думці щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупівлі землі іноземними компаніями.