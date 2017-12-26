Український аграрій прагне зробити Поділля трюфельним краєм (відео)
04:51, 26 грудня 2017Агро
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Один із найдорожчих у світі грибів, виявляється, росте в українців під ногами.
Вінницький аграрій заклав власну плантацію всесвітньовідомих трюфелів. Олександр Джига хоче стати не лише конкурентом французам та італійцям, а й насамперед знову зробити Поділля трюфельним краєм. Один із найдорожчих у світі грибів, якого шанують кулінарні гурмани, виявляється, росте в українців під ногами.
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