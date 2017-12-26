Аграрний фонд збільшив експорт борошна на 70%

ПрАТ "Аграрний фонд", один з найбільших державних операторів на аграрному ринку України, за підсумками 2017 року наростив експорт борошна на 70%. Про це в інтерв'ю "НВ Бізнес" повідомив генеральний директор компанії Андрій Радченко.

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"Аграрний сектор [глобальний] дійсно б'є рекорди. Ми теж відчули, що причетні до експорту та збільшення експортної виручки, яка надійшла до України, - сказав топ-менеджер. - Аграрний фонд, зокрема, експортував 17 тисяч тонн борошна. Це на 70% більше, ніж минулого року".

У майбутньому сезоні позитивна динаміка, швидше за все, збережеться, оскільки АФ нарощує потужності з переробки. Менеджмент компанії веде переговори з турецькою компанією – одним з виробників млинового обладнання.

"Розглядаємо можливість будівництва сучасного млинного комплексу. При цьому дуже намагаємося залучити турецьке фінансування під цей проект. Найближчим часом, думаю, зможемо укласти контракт на поставку млинового обладнання. А на будівництво і введення в експлуатацію цього об'єкта піде близько року", - говорить Радченко.

За його словами, для збільшення національного експорту продукції з високою доданою вартістю Україна має пройти шлях глобальної модернізації та розвитку переробної промисловості, залучаючи інвестиції, у тому числі в будівництво нових об'єктів глибокої переробки зерна, і в цілому переробки продуктів харчування.

На внутрішньому ринку в продовольчому сегменті АФ концентрує зусилля на роздробі, на фасованої продукції. Як зазначив Андрій Радченко, якірним продуктом була і залишається борошно, але в 2018 році компанія буде розширювати лінійку бакалійної продукції - рис, цукор і т. д.

Довідка. Аграрний фонд – один з провідних операторів на аграрному ринку і найбільше - на ринку борошна. У 2017 році виконання фінансового плану складе близько 102%. По форвардній програмі (закупівля майбутнього врожаю) АФ законтрактував 666 тисяч тонн зерна врожаю 2017 року (з них продовольче зерно - близько 479 тисячі тонн), проавансировав аграріїв на 2,9 мільярда гривень. Більшість контрагентів Аграрного фонду - це малі та середні агропідприємства.

Також у нинішньому році вийшов на ринок мінеральних добрив, закупивши 220 тысяч тонн продукції на понад 1,6 мільярда гривень. На сьогоднішній день більше 60 тисяч тонн мінеральних добрив вже реалізовано в рамках осінньої посівної.