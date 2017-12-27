В Україні в 5 областях виявили чергові випадки чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин - африканської чуми свиней (АЧС) у Київській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській і Миколаївській областях.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Читайте такожЧума свиней: Білорусь обмежила ввезення свинини одразу з чотирьох областей України

Згідно з інформацією головних управлінь Держпродспоживслужби в Київській і Донецькій областях, в особистому підсобному господарстві громадянина в селі Підгірці (Обухівський район Київської область) і агрофірмі «Дружба» (Покровський район Донецької область) була зареєстрована загибель свиней.

Крім того, в Кіровоградській і Луганській областях було зареєстровано загибель диких кабанів - в Чутяно-Дмитрівському мисливському господарстві (Знам'янський район Кіровоградської обл.) І в держпідприємстві «Сватівське лісомисливське господарство» (Сватівський район Луганської обл.).

В осередках захворювання проводяться заходи з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Також ДНК вірусу АЧС було виявлено при дослідженні біоматеріалу, відібраного від трупів домашніх свиней, виявлених поблизу с.Троїцьке Новоодеського району Миколаївської області.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить більш як 1,2 млн свиней, або 4 млрд грн, а непрямі витрати виростуть на 5-7,5 млрд грн.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 151 спалах АЧС.

За підсумками 2017 року Лапа прогнозує в Україні близько 200 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не становить. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується винятково шляхом нагрівання до високих температур.