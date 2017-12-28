Співзасновник "Світильнянського" закликав комісію Мін'юсту скасувати внесені скандальним реєстратором дані в реєстр сільгосппідприємства

Співзасновник розташованого в Київській області фермерського підприємства "Світильнянське" Світлана Петрова закликає Комісію по розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції скасувати внесені скандальним реєстратором Олексієм Шейк-Сейкіним дані по зміні керівництва підприємства, оскільки такі дії реєстратора є незаконними і сприяли рейдерському захопленню "Світильнянського".

Про це під час засідання комісії заявив адвокат Світлани Петрової Михайло Костянецький.

"Петрова Світлана Олександрівна звернулася до Міністерства юстиції зі скаргою на проведення державним реєстратором філії комунального підприємства Мирнопільської сільської ради "Результат" в місті Київ Шейк-Сейкіна Олексія Анатолійовича дій ще 8 листопада", - відразу зауважив Костянецький.

При цьому адвокат в першу чергу вказав, що реєстратор порушив територіальні внесення даних до реєстру.

"Підприємство "Світильнянське" зареєстровано у Київській області, а реєстратор для внесення даних використовував ключ Києва, чим порушив п. 5 розділ І наказу Мін'юсту N 359/5 від 09.02.2016 ", - зазначив адвокат.

Відповідаючи на запитання голови Комісії Віталія Гайдука, хто є реєстратором, адвокат заявив, що прізвище реєстратора – Олексій Шейк-Сейкін.

"Про це ми чітко вказали ще в скаргах до Міністерства 8 листопада і зверненням до Комісії 17 листопада", - додав адвокат.

Адвокат також повідомив, що реєстратору невідомими особами був наданий протокол зборів акціонерів, згідно з яким на підприємстві "Светильнянском" повинна відбутися зміна менеджменту - замість директора Дмитренко виконуючим обов'язки директора мав бути призначений Савицький з правом підпису документів.

"Але навіть за цими документами є суперечності. Дмитренко був відсторонений 8 листопада, а вже 9 листопада Савицький був призначений виконуючим обов'язки директора. Реєстраційна дія відбулася 8 листопада. Тобто в останній день роботи діючого директора", - сказав адвокат.

"Однак директор, ні його заступник жодних документів не підписували, і довіреностей теж", - уточнив адвокат, уточнивши, що таким чином реєстратор прийняв документи від неуповноважених осіб, хоча у відповідності зі ст. 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" державний реєстратор не тільки приймає документи, але і перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів та перевіряє документи на наявність підстав для внесення або відмови у державній реєстрації.

У своєму виступі перед членами комісії адвокат Костянецький також зазначив, що реєстратору був наданий сфальсифікований протокол зборів акціонерів, але він з якихось причин міг і не звернути на це увагу. Разом з тим реєстратор, за словами адвоката, зобов'язаний був призупинити внесення даних до реєстру і перевірити справжність підписів засновників підприємства після того, як Світлана Петрова направила заяву до Єдиного держреєстру, в якому попереджала про те, що невідомі можуть надати сфальсифіковані документи для внесення даних до реєстру.

"Петрова попереджала Єдиний держреєстр і просила, що приймати документи по підприємству повинні лише за її особистим підписом. Однак на це було отримано відповідь – заяву прийнято до уваги, але не є підставою для заборони внесення змін до реєстру", - зазначив адвокат.

У свою чергу присутній на засіданні комісії чоловік Світлани Петрової Павло заявив, що фактично зборів акціонерів не було – вони були зірвані бійкою невідомими, під час якої був викрадений офіційний бланк підприємства.

"Хоча рейдерська атака почалася ще з серпня. Про що ми неодноразово інформували владу і Антирейдерський штаб Київської області", - зазначив Павло Петров, додавши, що зараз Генеральна прокуратура проводить розслідування за фактом атаки на "Світильнянське" та правомірності дій реєстратора.

"Але, в принципі, на оцінку дій реєстратора ніяк не впливає", - тут же зазначив Гайдук.

"Тоді комісія продовжить роботу. Рішення буде оформлено наказом Міністерства юстиції і проінформує вас письмово", - підсумував голова Комісії Віталій Гайдук.

Як повідомляв УНІАН, в Україні за останні роки різко збільшилася кількість рейдерських атак на підприємства, особливо в аграрному секторі.

Для боротьби з рейдерами в 2016 році Верховна Рада ухвалила так званий антирейдерський закон, який передбачає кримінальну відповідальність реєстраторів, а також зобов'язує їх перевіряти достовірність наданих документів для внесення даних.

Коментуючи цей закон, заступник міністра юстиції з реєстрації Павло Мороз в 2016 році в інтерв'ю УНІАН заявив, що здійснювати рейдерські атаки в Україні буде практично неможливо, оскільки він дасть по руках як рейдерам-замовникам, так і їх виконавцям.

Однак після цього кількість рейдерських атак не лише не зменшилася, а й зросла. Незабаром Мороз був відправлений у відставку, а заступником міністра юстиції була призначена Олена Сукманова, яка й очолює Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції.

Секретарем Комісії є директор департаменту реєстрації та нотаріату Віталій Гайдук.

У 2017 році на піку нових атак проти аграріїв в країні в кожній області були створені Антирейдерські штаби на чолі з губернаторами. У масштабах країни війну проти рейдерів очолив перший віце-прем'єр Степан Кубів.

У вересні 2017 року фермери Павло і Світлана Петрови звернулися до Антирейдерського штабу Київської області і особисто до Олени Сукманової з проханням допомогти в захисті від рейдерської атаки на підприємство "Светильнянське", в якому беруть участь співробітник СБУ Підласий, співробітник прокуратури Броварського району Київської області Романюк, слідчий місцевої поліції Липська і депутат Миколаївської обласної ради від "Батьківщини" Андрій Власенко.

Однак Антирейдерський штаб Київської області не зміг надати жодної підтримки і був безсилий проти тих, хто покривав рейдерів в коридорах влади.

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У результаті вже на початку листопада скандально відомий реєстратор Олексій Шейк-Сейкін, незважаючи на попередження, незаконно вніс дані до реєстру підприємства за сфальсифікованим протоколом зборів акціонерів.

17 листопада Світлана Петрова подала скаргу на дію реєстратора в Комісію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції, але засідання Комісії відбулося лише 26 грудня.

На початку грудня заступник міністра юстиції Олена Сукманова на прес-конференції заявила, що міністерство юстиції перевірить законність дій скандально відомого реєстратора Олексія Шейк-Сейкіна, уточнивши, що якщо реєстратор використовував ключ для внесення даних не за місцем реєстрації підприємства, то це є грубим порушенням.

Незабаром Мін'юст повідомив, що скандальному реєстратору анульовано на шість місяців доступ до реєстру юридичних осіб.

У грудні Генеральна інспекція Генпрокуратури також заявила, що за фактом рейдерського захоплення "Світильнянського" проводить досудове розслідування відразу за кількома статтями Кримінального кодексу.