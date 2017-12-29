Виручка України від аграрного експорту перевищила $16 мільярдів

Україна за одинадцять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 16,4 млрд дол., що на 19% перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника профільного міністра Ольгу Трофимцеву.

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«За січень-листопад поточного року експорт нашої продукції збільшився на 2,7 млрд дол., або на 19%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становив 16,4 млрд дол.», - сказано в повідомленні.

Трофимцева зазначила, що географічна структура експорту української аграрної та харчової продукції залишається незмінною.

«Ми експортуємо в основному в країни Азії з часткою 43%, а це майже 7,04 млрд дол. Тільки Індія імпортувала нашої продукції за цей період більш ніж на 1,8 млрд дол. Частка країн Європи становила 31,8%, або 5,2 млрд дол., і африканські країни - 14,5%, або 2,4 млрд дол.», - цитує міністра прес-служба.

Згідно з повідомленням, основними експортними продуктами за звітний період стали соняшникова олія, експорт якої в січні-листопаді в натуральному вираженні становив 5,3 млн тонн, а в грошовому - 3,99 млрд дол., кукурудза (17,15 млн т, на 2, 66 млрд дол.), пшениця, а також суміш пшениці та жита (16,05 млн т, на 2,55 млрд дол.), соя (2,44 млн тонн, на 905,6 млн дол.), насіння ріпаку (1,99 млн тонн, на 819,2 млн дол.), макуха та інші тверді відходи (4,47 млн т, на 739 млн дол.).

Відзначається, що вартість експорту продукції рослинництва зросла більш ніж на 18% і становила 15,2 млрд дол. При цьому також значно зросли поставки продукції тваринництва в грошовому еквіваленті - на 40,4%, до 332,3 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує, що за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції може зрости на 15-20% порівняно з попереднім роком.

За даними відомства, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту у 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).