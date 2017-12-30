Порошенко подовжив мораторій на продаж сільгосп земель
Документом продовжується строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення на один рік.
Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.
Читайте такожУ Мінагропроді заявили про готовність земельного кадастру до запуску ринку землі в УкраїніПро це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.
Так, документом продовжується строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення на один рік.
"Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", - сказано в повідомленні.
Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.