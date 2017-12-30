Порошенко подовжив мораторій на продаж сільгосп земель

Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року.

Читайте такожУ Мінагропроді заявили про готовність земельного кадастру до запуску ринку землі в УкраїніПро це йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

Так, документом продовжується строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення на один рік.

"Реалізація Закону дозволить забезпечити формування належного нормативно-правового забезпечення функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення", - сказано в повідомленні.

Документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.