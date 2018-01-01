Набув чинності закон про продовження мораторію на продаж сільгосп земель

Документ продовжує дію мораторію на продаж чи відчуження земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

Читайте такожПорошенко подовжив мораторій на продаж сільгосп земельВерховна Рада 7 грудня 2017 року продовжила мораторій на продаж сільськогосподарської землі до 1 січня 2019 року. В Україні він діє з 2002 року.

У жовтні 2016 року президент Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію до 2018 року, документом також доручалося Кабміну до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Наразі у Верховній Раді зареєстровані два депутатських законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення. Уряд планував подати відповідний законопроект восени, проте цього не сталося.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня Порошенко підписав закон «Про внесення змін до розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України», ухвалений Верховною Радою 7 грудня 2017 року. Так, документом продовжується строк дії мораторію на продаж чи відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення на один рік.