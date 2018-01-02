Земельний мораторій заважає розвитку бізнесу - Косюк
Косюк зазначив, що з нинішнім рівнем цін на зерно, вартістю оренди землі, і головним болем, пов'язаним з продовженням договорів оренди, стало дуже дорого розширювати оброблювані площі.
Мажоритарний акціонер ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк вважає, що Земельний мораторій заважає розвитку бізнесу, повідомляє Цензор.нет.
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У коментарі виданню BloombergЮрій Косюк заявив, що поки ціни на зерно будуть залишатися низькими і земельний мораторій в силі, "Миронівський хлібопродукт" навряд чи розширюватиме земельний банк.
"З поточним рівнем цін на зерно, вартістю оренди землі, і головним болем, пов'язаним з продовженням договорів оренди, стало дуже дорого розширювати площі, які ми обробляємо", - додав підприємець.
"Миронівський хлібопродукт" за 9 місяців 2017 отримав чистий прибуток у розмірі 257 мільйонів доларів завдяки значному зростанню цін на курятину та дотацій, отриманих з державного бюджету. Раніше "Економічна правда" повідомляла, що за 9 місяців 2017года холдинг Косюка отримав 1,25 мільярда гривень дотацій з державного бюджету.
Юрій Косюк є мажоритарним акціонером "Миронівського хлібопродукту", який виробляє більшу частину курячого м'яса в Україні. У 2014 році Косюк працював заступником Голови Адміністрації Президента України.
30 грудня 2017 року Президент підписав закон, яким продовжується мораторій на купівлю і продаж земель сільськогосподарського призначення. За продовження мораторію проголосувало 236 депутатів, проти - 48.