Чума свиней: у Луганській та Кіровоградській областях зафіксували нові спалахи

У Луганській і Кіровоградській областях зафіксовані чергові спалахи небезпечного вірусного захворювання - африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів (Госпродпотребслужба).

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Так, загибель свиней була зареєстрована в особистому підсобному господарстві громадянина в селі Малохатка (Старобільський район, Луганська область). При дослідженні відібраних проб біоматеріалу 29 грудня 2017 року був встановлений діагноз: "африканська чума свиней".

Крім того, в мисливському угідді "Світловодське" Українського товариства мисливців і рибалок (Кіровоградська область) був проведений відстріл диких кабанів. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу 29 грудня 2017 року був встановлений діагноз АЧС.

З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджені плани ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних вогнищ, зон захисту та нагляду.

Як повідомляв УНІАН, голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа заявляв, що Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень, якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку 2017 року в Україні було зареєстровано понад 150 спалахів АЧС.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не представляє. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується виключно шляхом нагрівання до високих температур.