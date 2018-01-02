Всеукраїнська оцінка сільгоспземель буде проведена цьогоріч – закон про держбюджет

Загальна нормативно-грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення буде проведена в Україні в 2018 році. Про це йдеться в законі про державний бюджет на 2018 рік, опублікованому в газеті "Голос України".

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"Встановити, що в 2018 році за рішенням і в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення - оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться одночасно на всій території країни", - йдеться в законі.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення буде здійснено за рахунок коштів держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада подовжила чинний в Україні з 2001 року мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 2019 року.

У меморандумі з Міжнародним валютним фондом зазначено, що Україна планувала до кінця травня 2017 року прийняти закон, що регламентує обіг земель сільгосппризначення та з 2018 року (після закінчення дії мораторію) на продаж сільгоспземель.

Згідно запропонованої урядом моделі проведення земельної реформи, купувати землі у разі скасування мораторію зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

З 2001 року В Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.