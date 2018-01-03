Антирейдерська комісія скасувала рішення реєстратора, яке призвело до захоплення агрофірми "Светильнянське" - заступник міністра юстиції

Комісія Мін'юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації скасувала внесені реєстратором Олексієм Шейк-Сейкіним зміни до реєстру щодо зміни керівника розташованого в Київській області підприємства «Светильнянське», на яке була здійснена рейдерська атака із захоплення фірми.

Про це УНІАН повідомила прес-служба заступника міністра юстиції Олени Сукманової.

«Комісія поставила крапку у резонансній справі по рейдерському захопленню аграрного підприємства «Светильнянське», розташованого в Броварському районі Київської області. Скарга власників підприємства про скасування незаконної реєстрації зміни керівництва агрофірми реєстратором Олексієм Шейк-Сейкіним була задоволена. До реєстру вже внесено зміни: статус-кво відновлено, повернуті директори і власники знову можуть керувати своїм підприємством», - процитувала прес-служба заступника міністра юстиції Олену Сукманову.

У повідомленні також сказано, що в ході перевірки Комісія виявила в діях реєстратора ряд порушень, зокрема, вчинення реєстраційної дії на підставі неповного комплекту документів та прийом документів від неуповноваженої особи. Крім того, заступник міністра зазначила, що під час реєстрації Шейк-Сейкін порушив принцип територіальності, оскільки підприємство «Светильнянське» знаходиться в Київській області, а реєстраційну дію він провів у Києві.

Водночас Міністерство юстиції заявило про готовність сприяти розслідуванню, яке проводить Генпрокуратура за фактом рейдерського захоплення «Светильнянського».

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останні роки різко збільшилася кількість рейдерських атак на підприємства, особливо в аграрному секторі. Для боротьби з рейдерами в 2016 році Верховна Рада ухвалила так званий антирейдерський закон, а влітку 2017 року по всій країні було розгорнуто мережу антирейдерських штабів.

У вересні 2017 року фермери Павло і Світлана Петрови звернулися в Антирейдерський штаб Київської області з проханням допомогти в захисті від рейдерської атаки на підприємство "Светильнянське", в якому беруть участь і співробітники силових структур.

У листопаді реєстратор Шейк-Сейкін вніс зміни до реєстру щодо зміни керівника «Светильнянського» з наданням йому права підпису.

У середині листопада Петрови подали скаргу на дію реєстратора в Комісію по розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції, яку очолює заступник міністра юстиції Олена Сукманова.