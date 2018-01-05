Україна і Таджикистан погодили ветеринарні сертифікати на експорт продуктів

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Державна служба ветеринарної інспекції Республіки Таджикистан погодили чотири форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з України.

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Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби.

Згідно з повідомленням, зокрема, мова йде про міжнародні ветеринарні сертифікати на м'ясо, м'ясні і молочні продукти, рибу та рибопродукти, на сировину тваринного походження, про стан здоров'я тварин, корми рослинного походження, що експортуються з України в Республіку Таджикистан.

Як повідомляв УНІАН, Україна за одинадцять місяців поточного року експортувала сільськогосподарської продукції на 16,4 млрд дол., що на 19% перевищує показник за аналогічний період минулого року. Згідно з прогнозами Міністерства аграрної політики і продовольства, за підсумками 2017 року експорт української аграрної продукції зросте на 15-20% в порівнянні з попереднім роком.