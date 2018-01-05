В Україні подорожчає хліб - експерт

В Україні ціна на соціальний, тобто найдешевший хліб, цього року буде постійно зростати. Такий прогноз дав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Підняття мінімальної заробітної плати на 16% та девальвація гривні в грудні на 3% спричинить зростання ціни на такий хліб у січні – лютому на 10%. Таким чином, на початок березня кілограм білого та чорного коштуватиме більше ніж 14 грн за кілограм", - йдеться у його повідомленні.

Дорошенко нагадав, що на сьогоднішній день середньостатистична ціна соціального хліба складає 13 грн за кілограм.

Як повідомляв УНІАН, ціни на житньо-пшеничний хліб в Україні з вересня 2016 року по вересень 2017 року зросли на 20,9%.