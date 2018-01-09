Розміром з лохину: в Ізраїлі виростили найменші в світі помідори
Новий сорт зручний для кулінарів, тому що їх можна додавати у страви, не нарізаючи.
Ізраїльська компанія Kedma виростила новий сорт томатів із найменшими в світі плодами.
Як повідомляє republic з посиланням на Associated Press, за розміром вони близькі до ягід лохини і менші за монету в один шекель.
Представник Kedma зазначив, що новий сорт зручний для кулінарів, тому що їх можна додавати у страви, не нарізаючи. "Помідори-краплі" можуть бути як червоними, так і жовтими.
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Насіння нового сорту родом із Голландії і пройшли селекцію, щоб пристосуватися до посушливого клімату на півдні Ізраїлю. Консультант проекту – дослідний центр Central and Northern Arava Research and Development.
Широкій публіці новий сорт помідорів представлять на агровиставці пізніше в січні.
Як зазначає AP, для ізраїльських вчених, які раніше вивели кілька варіацій томатів черрі, "помідори-краплі" стануть черговою інновацією в сільському господарстві.