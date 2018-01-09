Україна за рік експортувала яєць майже на $70 мільйонів: топ-3 країн-покупців

Українські аграрії в 2017 році експортували 88,58 тис. тонн яєць на суму 68,64 млн дол, йдеться в митній статистиці, опублікованій на сайті Державної фіскальної служби (ДФС).

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За даними Фіскальної служби, в грудні 2017 року експорт яєць становив 8,34 тис. тонн.

Основними імпортерами українських яєць в 2017 році були Об'єднані Арабські Емірати – 42,34 млн дол., Ірак - 11,9 млн дол. і Катар - 4,95 млн дол. Експорт у ці країни становв 38,39 тис. тонн, 15,36 тис. тонн і 6,38 тис. тонн яєць відповідно.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДФС, за підсумками 2016 року експорт яєць з України становив 50,68 тис. тонн на суму 45,5 млн дол.