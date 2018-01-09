Найближчими тижнями: Гройсман обіцяє запустити підтримку агросектора

Уряд України в найближчі тижні запустить програми підтримки аграрного сектору, що передбачають дотації у сфері тваринництва, підтримки фермерства та компенсації вартості сільськогосподарської техніки українського виробництва. Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

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"Найближчими тижнями мають запустити в роботу програми підтримки - щоб ми дійшли до кожного господарства в Україні і довели, що можна використовувати наявний ресурс", - сказав прем'єр.

За словами голови уряду, основними напрямками роботи стануть підтримка тваринництва, насамперед, створення нових комплексів та збільшення поголів'я, цільова підтримка фермерів, а також підтримка підприємств сільськогосподарського машинобудування з метою збереження і нарощування кількості робочих місць у цій сфері та забезпечення аграріїв якісною технікою вітчизняного виробництва.

У контексті підтримки фермерства Гройсман звернув увагу на необхідність якнайшвидшої розробки механізмів ефективного кредитування, механізмів компенсації вартості техніки - за умови придбання техніки для конкретного господарства, а також підтримки кооперативів.

"Таким чином ми запустимо механізми реальної виробничої підтримки. Але водночас ми передбачаємо відповідальність фермера за чесну реєстрацію землі та худоби. Важливо не затягувати час. Всі постанови уряду повинні бути прийняті до кінця січня. Ресурсів достатньо", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті обсяг програми підтримки тваринництва цьогоріч становить 4 мільярди гривень, обсяг підтримки фермерства - не менше 1 мільярда гривень. Також близько 1 мільярд гривень буде спрямовано на програму компенсації вартості техніки українського виробництва.

За офіційними даними, нині в Україні працюють понад 79 тисяч агропідприємств, з яких 29 - це великі холдинги, майже 8 тисяч - малі і середні підприємства, а решта - микрохозяйства, в тому числі невеликі сімейні ферми.