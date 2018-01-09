Капуста в Україні подорожчала майже на третину

Ціни на білоголову капусту в Україні за святковий тиждень зросли майже на 25-30%. За даними «Інфо-Шувар», 9 січня на гуртових майданчиках країни капуста, яку оператори ринків закуповували ще до свят, пропонується за ціною 2,2-2,5 грн/кг.

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Приблизно за такими ж цінами від початку поточного тижня пропонують капусту і господарства, при цьому, навіть чищена капуста сьогодні коштує 2,1-2,3 грн/кг, а продукцію вищої якості фермери сьогодні планують продавати не дешевше 2,4-2,7 грн/кг.

Роздрібні мережі з урахуванням доставки до розподільчих центрів декларують закупівельні ціни на капусту на рівні 3,4-3,8 грн/кг. Для порівняння, в останній тиждень грудня капуста на гуртових ринках коштувала 1,8-2,0 грн/кг.

«Стрибок ціни на капусту після свят зумовлений тим, що попит після свят потрохи пожвавлюється, а пропозиція лишається порівняно невеликою. На активізацію гуртових компаній господарства реагують стриманими продажами, багато хто з фермерів планують відкрити сховища не раніше середини січня. Саме це сьогодні провокує зростання ціни. Слід зазначити що на початку січня минулого року ми спостерігали подібну ситуацію, тоді зростання ціни тривало до останнього тижня січня, в тому числі, під впливом дуже холодної погоди. Але вже у лютому 2017 року ціни досить впевнено пішли вниз», – коментує ситуацію експерт плодоовочевого ринку Східно Європи Тетяна Гетьман.

Але, навіть після останнього стрибка ціни, капуста в Україні поки що коштує дешевше, ніж рік тому. Зокрема, в першій половині січня 2017 року, на найбільшому в Західному регіоні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові, капуста пропонувалась по 2,8-3 грн/кг, а ближче до кінця січня ціни досягли позначки 3,3-3,6 грн/кг.

Без особливих змін поки шо лишаються ціни на капусту і в сусідній Польщі, звідки ми, у випадку гострого дефіциту власної пропозиції, теоретично могли б розпочати поставки.