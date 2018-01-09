Україна заробила на аграрному експорті до ЄС більше $5 мільярдів: топ-5 країн-покупців

Україна за січень-листопад 2017 року збільшила виручку від експорту аграрної та харчової продукції в країни Європейського Союзу до 5,2 млрд дол., що на 38,2%, або на 1,4 млрд дол., більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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«Зовнішньоторговельний оборот між Україною і країнами ЄС за підсумками січня-листопада 2017 року збільшився на 31,1%, або на 1,715 млрд дол., порівняно з аналогічним періодом 2016 року і становив 7,2 млрд дол.», - йдеться в повідомленні .

У прес-службі відзначили, що за весь 2016 рік український аграрний експорт до країн ЄС становив 4,2 млрд дол.

«Ми раді відзначити, що Угода про зону вільної торгівлі між Україною в ЄС працює, і це відбивається в конкретних цифрах зростання нашого двостороннього товарообороту в аграрній та харчовій сфері. Ми також сподіваємося, що позитивний тренд продовжиться й надалі, враховуючи нашу активну роботу в сфері наближення українського законодавства до стандартів ЄС", - процитувала прес-служба заступника міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

За її словами, найбільшими товарними групами, які Україна експортувала до ЄС за обліковий період, стали зернові (1,4 млрд дол.), соняшникова олія (1,3 млрд дол.) та насіння олійних культур (0,9 млрд дол.).

«Поряд із перерахованими вище традиційними продуктами експорту, ми значно збільшили експорт такої продукції, як екстракт солодовий, продукти з борошна, крупи (на 31,7 млн дол.), хлібобулочні, кондитерські вироби (на 15,4 млн дол.), масло вершкове (на 12,4 млн дол.), казеїн (11,9 млн дол.), шоколад та інші продукти, що містять какао, (на 7,9 млн дол.) і т.д.», - зазначила заступник міністра.

За її словами, ТОП-5 країн-покупців української аграрної продукції в ЄС за вказаний період стали Нідерланди з часткою 18,4%, Іспанія - 14,4%, Польща - 13,3%, Італія - 11,8%, Німеччина - 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства агарної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники в 2016 році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 млрд дол., що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС у 2016 році зайняв 27,5% в загальній структурі аграрного експорту.

Додаткові торгові преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня 2017 року, набрали чинності 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці та кукурудзи - ці преференції набули чинності 1 січня 2018 року.