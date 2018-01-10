Індекс борщу: овочі минулого року подорожчали на 37%, м'ясо – на 36%

Ціни на овочі з борщового набору на українському ринку за рік зросли в середньому на 37%, випередивши зростання ціни на м'ясо, які збільшилися на 36%. Про це повідомив директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Ціни на овочі з борщового набору за останні десять днів грудня, крім цибулі, додали від 4 до 8% і показали сукупно зростання вартості овочевої кошика за 2017 на 37%, тоді як м'ясо додало 36%", - написав він.

За даними експерта, абсолютним лідером по зростанню ціни серед продуктів стала буряк, яка подорожчала в минулому році на 73%. Лідером м'ясної кошика стало сало, яке виросло в ціні за підсумками року на 67%.

Дорошенко привів динаміку вартості так званого овочевого кошика українців, який включає в себе по кілограму картоплі, капусти, моркви, буряків та цибулі. Так, згідно з його розрахунками, станом на початок січня його вартість становила 29 гривень, тоді як на аналогічну дату минулого року цей показник становив 21,1 гривні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Дорошенко, для закупівлі продуктів, необхідних для приготування новорічного салату Олів'є, українцям в 2017 року необхідно було заплатити на 26% більше, ніж торік.

Інфляція в Україні у 2017 році (грудень 2017 року до грудня 2016 року) зросла до 13,7% порівняно з інфляцією 12,4% у 2016 році.