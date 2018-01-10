Агросектор формує 17-18% української економіки - Гройсман

Аграрний сектор формує 17-18% ВВП України, і потенціал його технологічного розвитку є великим. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з молодими підприємцями в Києві.

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"Якщо ми говоримо про аграрному секторі, то він формує 17-18% ВВП", - сказав прем'єр.

За його словами, державна підтримка аграрного сектора в 2018 році буде безпрецедентною і становитиме 6 мільярдів гривень, що відкриє можливості для її технологічного розвитку на основі вітчизняних технологій.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Гройсман заявляв, що агропромисловий комплекс України забезпечує близько 14% обсягу валового внутрішнього продукту та близько третини надходжень до державного бюджету країни.

У державному бюджеті обсяг програми підтримки тваринництва цього року становить 4 мільярди гривень, обсяг підтримки фермерства - не менше 1 мільярда гривень. Також близько 1 мільярда гривень буде спрямовано на програму компенсації вартості техніки українського виробництва. В уряді мають намір запустити механізми підтримки агросектору до кінця січня.