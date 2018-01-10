Українські заводи вже виробили більше двох мільйонів тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня, переробили 14,07 мільйона тонн цукрових буряків і виробили 2,018 мільйона тонн цукру, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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Зазначається, що в сезоні працювало 46 цукрових заводів.

"Виробництво цукру досягло 2,018 мільйона тонн і вже перевищує обсяги виробництва минулого року. Однак, ця цифра ще не фінальна, оскільки ще чотири цукрових заводи продовжують виробничий сезон: Жданівський, Радехівський, Наркевицький та Горохівський цукрові заводи", - процитувала прес-служба керівника аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.

За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з яких виробили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.