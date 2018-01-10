В Україні вершкове масло за рік подорожчало майже на третину

Ціни на вершкове масло в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зросли на 27,6%, повідомила Державна служба статистики.

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Зазначається, що ціни на м'ясо та м'ясопродукти в 2017 році зросли на 20,9%. Ціни на молоко зросли на 26,3%.

Також, згідно з даними Держстату, хліб і хлібопродукти за січень-грудень минулого року зросли в ціні на 8,4%. Ціни на фрукти зросли на 15,2%, на овочі – на 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, базова інфляція в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні до грудня 2016 року становить 9,5%.