Голова Державної зернової корпорації Гавриш подав у відставку

Виконуючий обов'язки голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Дмитро Гавриш заявив про своє звільнення, повідомляється на сайті компанії.

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"Я залишаю посаду керівника Державної продовольчо-зернової корпорації України за власним бажанням", - процитувала прес-служба Гавриша.

Він зазначив, що пріоритетні завдання, які зараз стоять перед держкорпорацією: підвищення ефективності діяльності, оптимізація бізнес-моделі ДПЗКУ, поліпшення фінансових показників за рахунок ефективного розподілу ресурсів.

Також метою компанії є досягнення домовленостей з китайськими партнерами щодо виконання кредитних зобов'язань, які, за словами Гавриша, найближчим часом будуть успішно виконані наступним топ-менеджментом.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня 2017 року Кабінет міністрів України призначив Гавриша (колишнього керівника найбільшої в Україні компанії з будівництва мостових конструкцій транспортних розв'язок "Мостобуд") на посаду голови правління ДПЗКУ.

За результатами 2016-2017 МР філії Державної продовольчо-зернової корпорації переробили майже 242,6 тисячі тонн зерна.

ДПЗКУ у 2016-2017 МР виробила близько 160 тисяч тонн готової продукції, що на 3% перевищує результат попереднього сезону.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.