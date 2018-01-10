Українські аграрії експортували понад 21 мільйон тонн зернових

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018), за станом на 10 січня, експортували 21,3 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна за рік експортувала яєць майже на $70 мільйонів: топ-3 країн-покупців

Зокрема, пшениці відправлено на експорт 11,4 мільйона тонн, ячменю – 3,8 мільйона тонн, жита – 12,9 тисячі тонн, кукурудзи – 6 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 247,6 тисячі тонн борошна, з яких 246,8 тисячі тонн становить пшеничне борошно і 0,8 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії України в 2016-2017 МР експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6% - до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні було зафіксовано в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.