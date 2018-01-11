Український сир почали поставляти до ОАЕ та США

11:58, 11 січня 2018
Агро
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Переговори щодо поставок продукції в арабські країни тривали близько 9 місяців.

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Група компаній «Молочний альянс» розпочала експортні поставки твердих, плавлених і м'яких сирів до Об'єднаних Арабських Еміратів і Сполучених Штатів Америки, повідомляється на сайті підприємства.

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«Плавлені сири — „Шоколадний“, „Медовий“ і „Янтар“, виготовлені на Баштанському сирзаводі, були відправлені в листопаді 2017 року в ОАЕ під ТМ „Family Harvest“, а напередодні нового року ми експортували м'який сир „Провволлоне“ і „Провволлоне копчений“», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, переговори щодо поставок продукції в арабські країни тривали близько 9 місяців. В даний час компанією «Молочний альянс» вже підписаний довгостроковий контракт.

«Надалі ми плануємо розширювати асортимент продукції для експорту і сподіваємося на тривалу і плідну співпрацю», — процитувала прес-служба компанії комерційного директора ГК «Молочний альянс» Вікторію Предборську.

Зазначається, що «Молочний альянс» налагодив співпрацю з американськими партнерами. Зокрема, у 2017 році відбулося два відвантаження до США твердих і плавлених сирів виробництва Пирятинського сирзаводу. Зокрема, було експортовано 11 найменувань сирів.

У прес-службі нагадали, що в червні компанія здійснила першу поставку молочної продукції ТМ «Яготинське», «Яготинське для дітей» та «Славія» в мережі грузинських і азербайджанських магазинів «Українські товари».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року підприємство «Молочний альянс» провело першу поставку молочної продукції (фасованого ультрапастеризованого молока) обсягом 16 тонн на арабський ринок - Бахрейн.

За інформацією компанії «Молочний альянс» вже протягом декількох років експортує вершкове масло в країни ОАЕ і надалі планує нарощувати обсяги поставок української молочної продукції в арабські держави.

Група компаній «Молочний альянс» об'єднує підприємства з виробництва та збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 виробничих підприємств молочної галузі: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський сирзаводи, Золотоніський маслоробний комбінат, Яготинський маслозавод та ін. Продукція підприємств холдингу випускається під брендами «Пирятинъ», «Славія», «Яготинське», «Яготинське для дітей».

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Теги: #експорт сиру#експорт сиру до США