М'ясо - значить птиця: експерт розповів про зміни в раціоні українців

Пропозиція на ринку доступнішого за ціною м'яса птиці призводить до витіснення цим видом тваринницької продукції інших видів м'яса в раціоні харчування українців. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на завідувача відділом фінансово-кредитної та податкової політики інституту Леоніда Тулуша.

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Згідно з повідомленням, в середині 2000-х років частка курятини була на рівні раціональних норм споживання і в загальних обсягах споживання м'яса всіх видів становила 38%. На яловичину припадало 26%, а на свинину – 34%.

"У 2017 році частка курятини збільшилася до 47% – в основному за рахунок яловичини. При цьому частка останньої в загальних обсягах споживання м'яса всіх видів зменшилася до 16% при раціональній нормі споживання у 25%", - зазначив Тулуш.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, на відміну від інших сільськогосподарських тварин поголів'я свійської птиці, наявної в сільгосппідприємствах, у 2017 році не знизилося проти рівня 2016 року.

У прес-службі відзначили, що в 2017 році лише обсяги вирощування птиці в сільгосппідприємствах мали позитивну динаміку – "плюс" 4,7% до 2016 року, тоді як обсяги вирощування інших видів сільськогосподарських тварин характеризуються низхідним трендом.

За словами експерта, такий дисбаланс у виробництві м'яса значною мірою зумовлено недосконалістю державної фінансової підтримки в 2017 році, коли виробництво продукції птахівництва підтримувалося за двома напрямками – у вигляді бюджетної дотації в режимі квазиаккумуляции ПДВ та шляхом надання бюджетного відшкодування ПДВ при експорті продукції птахівництва.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, обсяг виробництва м'яса в Україні в січні-листопаді 2017 року склав 2,87 мільйона тонн (у живій вазі), що на 0,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Виробництво м'яса в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком збільшилася на 0,7% – до 3,29 мільйона тонн.