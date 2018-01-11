Україна за рік подвоїла валютну виручку від експорту свинини

Валютна виручка від експорту свіжої, охолодженої і мороженої свинини в 2017 році зросла вдвічі порівняно з 2016 роком і склала 10,5 мільйона доларів, повідомляється на сайті асоціації "Свинарі України" (АСУ).

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Згідно з повідомленням, обсяги експорту свинини в натуральному вираженні в 2017 році збільшилися порівняно з 2016 роком на 56% і склали 4,9 тисячі тонн. Імпорт свинини в 2017 році становив 9,96 мільйона доларів, що в натуральному вираженні 5,6 тисячі тонн.

"За результатами 2017 року, згідно з даними Державної фіскальної служби України (ДФСУ) експорт свинини в грошовому еквіваленті перевищив імпорт на 0,56 мільйона доларів, а живих тварин - на 0,15 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що, хоча обсяги зовнішніх поставок живця зросли незначно (+ 8% до 2016-го), однак за рахунок вищої ціни реалізації дозволили заробити понад 4,5 мільйона доларів. Разом з тим, майже стільки ж українські свиногосподарства витратили на закупівлю чистопородних і гібридних свиней з-за кордону для посилення племінного потенціалу.

За аналізований період зріс імпорт жиру як кількісно, так і по вартості, а також імпорт субпродуктів. Однак рекордний обсяг експорту останніх (8,6 тисячі тонн сукупною вартістю 9,98 мільйона доларів) дозволив зменшити від'ємне значення зовнішньоторговельного сальдо з м'ясних субпродуктів. Згадані групи продуктів включають не лише свинячі продукти, однак саме на них припадає левова частка зовнішньої торгівлі. Тому протягом 2017 року українські трейдери виявляли велику активність у закупівлі як свинячого жиру, так і в реалізації морожених свинячих субпродуктів у Гонконг і В'єтнам.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними ДФС, експорт свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 рази – до 3,2 тисячі тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 рази – до 5,1 тисячі доларів.

В Україні в 2016 році виробництво свіжої чи охолодженої свинини зросло на 3,9% порівняно з 2015 роком – до 256 тисяч тонн.