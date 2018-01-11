Україна збільшила експорт олійних на 52%

Обсяги експорту олійних культур в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) збільшилися на 52% порівняно з відповідним періодом минулого року і склали 3,5 мільйона тонн. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, більшу частину обсягу експортованих олійних культур становить ріпак - більше 2 мільйонів тонн, що на 127% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Обсяг експорту сої зберігся практично на колишньому рівні і в 2017-2018 МР становив 1,5 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня Верховна Рада проголосувала за скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних культур (сої, ріпаку та соняшнику) з 1 березня 2018 року, що обурило українських фермерів.

На думку найбільших аграрних асоціацій, відповідна ініціатива була запропонована в інтересах великих олігархічних компаній, які володіють більшістю олієекстракційних заводів, оскільки виробники олійних будуть змушені знижувати закупівельні ціни на ці культури, а переробники зможуть закуповувати їх за заниженою ціною. Таким чином, згідно з підрахунками експертів, в результаті скасування бюджетного відшкодування ПДВ при експорті олійних втрати українських фермерів можуть скласти 10-16 мільярдів гривень на рік.

21 грудня Верховна Рада України відтермінувала введення норми, що передбачає скасування бюджетного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) при експорті ріпаку, до 1 січня 2020 року, при експорті сої – до 1 вересня 2018 року.