Світові ціни на продовольство досягли трирічного максимуму: лідери зростання

Світові ціни на продовольство в 2017 році досягли трирічного максимуму, незважаючи на зниження в грудні, констатує Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Читайте такожЗростання цін в Україні за рік прискорилося майже до 14%

Втім, у довгостроковій перспективі у ФАО очікують уповільнення зростання цін на продовольство: попит в Китаї, який раніше підштовхував ціни вгору, досяг максимуму, а нових драйверів поки не з'явилося, передає «Комерсант».

Середнє значення індексу продовольчих цін ФАО (він розраховується на основі середніх значень індексів міжнародних цін на п'ять товарних груп продовольства) в 2017 році становило 174,6 пункту — це на 8,2% вище, ніж роком раніше, а також максимум з 2014 року. У той же час в 2017 році індекс не дотягнув 24% до рекордних показників 2011 року (майже 230 пунктів). Мінімуми індексу припали на квітень і грудень (168,9 і 169,8 пункту відповідно), максимуми — на липень і вересень (179 і 178,6 пункту).

Середнє значення індексу зернових цін рік до року зросло на 3,2% і досягло 151,6 пункту, однак це на 37% нижче за рекордний рівень 2011 року (240,9 пункту). Індекс цін на м'ясо за рік зріс на 9%, до позначки 170 пунктів, що на 4,7% нижче за середній показник у 2012-2016 роках.

Найшвидше в 2017 році зростали ціни на баранину; свинина, птиця, яловичина подорожчали помірно. Найбільш різке зростання продемонстрували ціни на молочну продукцію: середньорічне значення індексу підскочило на 31,5% у порівнянні з 2016 роком, до 202,2 пункту. Найбільше подорожчало вершкове масло, ціни на сир і незбиране сухе молоко зросли в меншій мірі, а на знежирене сухе молоко — залишилися на колишньому рівні.

Цукор за підсумками року, навпаки, сильно подешевшав завдяки рекордному врожаю в Бразилії, яка залишається найбільшим виробником сировини у світі, а також розширенню виробництва в Індії і Таїланді, зазначають у ФАО. В результаті середньорічне значення індексу цін на цукор скоротилося до 227,3 пункту — падіння рік до року становило 11,2%, а в порівнянні з рекордним рівнем 2011 року — 38%.

ФАО також підвищило свій прогноз світового виробництва зерна в 2017 році до 2,63 млрд тонн — на 0,6% вище рівня минулого року. Загалом, у сезоні 2017/18 року виробництво зерна має досягти рекордного рівня 3,33 млрд тонн, а споживання — 2,6 млрд тонн, що на 1,2% більше, ніж у минулому періоді. Запаси зернових також продовжать зростати і досягнуть найвищого показника з сезону 2001/02 року, становивши 726 млн тонн, очікують у ФАО.

Як наголошувалося у минулорічному сільськогосподарському прогнозі ОЕСР-ФАО на 2017-2026 роки, в найближче десятиліття ціни на сільгосппродукцію залишаться на низькому рівні через сповільнення зростання споживання. Для більшості сировинних груп, включаючи зернові, м'ясо, рибу та олії, споживання буде зростати майже вдвічі повільніше, оскільки основні чинники зростання — підвищення рівня споживання в Китаї та розширення виробництва біопалива — досягли своїх меж, а появи нових поки що не передбачається.