Молоко "від бабусь" залишається: введення нового стандарту про закупівлі відклали на півроку

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціювало відтермінування набуття чинності оновленого стандарту прозакупівлі молока у господарствах населення до липня 2018 року, повідомила прес-служба Минагпропрода.

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«Фактично ця відтермінування буде використане Мінагропродом для формування ступеневої системи трансформації вимог до якості молока-сировини, гігієнічних вимог до молочних продуктів під час виробництва та переробки», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що проект оновленого документа про закупівлі молока готовий, і в січні буде представлений на громадське обговорення. Після прийняття він стане обов'язковим для виконання документом і фактично замінить всі діючі стандарти. Рішення про відтермінування прийняття стандарту допоможе згладити адаптацію як виробників, так і переробників до нових умов.

Зазначено, що впровадження кожного наступного кроку щодо зміни вимог до молока буде супроводжуватися аналізом розвитку ринку та ефективності державної підтримки. Кінцева мета - поступове приведення вимог до якості молока-сировини до вищих норм, в кінцевому підсумку - до так званого стандарту 100/400, який відповідає європейським нормам.

Проектом наказу передбачається, що використання молока другого класу для виробництва харчових продуктів після дворічного перехідного періоду буде обмежено, проте дозволено у виробництві харчових продуктів, наприклад, кормів для тварин або казеїну. Таким чином, закупівля молока у господарствах населення буде продовжуватися.

За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Олени Ковальової, підвищення якості молока від другого до першого сорту не вимагає значних витрат. Мова йде про дотримання гігієни.

«Виробникам молока доцільно працювати над поліпшенням санітарно-гігієнічних умов праці. Молоко вищого класу коштує більше, ніж другого, різниця в середньому досягає двох гривень і більше. А молоко-сировина вищого класу користується підвищеним попитом. Зараз його частка в структурі закупівлі становить 15,5%, а рік тому - 13,8%. Більше того, саме молоко екстра-класу в цілому є базою для виробництва молочних продуктів, призначених на експорт», - зазначила Ковальова.

Заступник міністра підкреслила, що для невеликих господарств хорошим способом прийти до підвищення якості молока може стати кооперація. Тоді можна буде спільно закуповувати і використовувати обладнання, організовувати збут, забезпечувати ветеринарний догляд. За її словами, сьогодні через кооперативи реалізується дуже мала частина молока, хоча потенціал величезний.

Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, ділиться на екстра, вищий, перший і другий сорт. Цей стандарт з першого січня 2018 повинен був бути замінений ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сировина коров'яча. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і дозволу на використання молока другого сорту лише в певних цілях.