Україна за 10 днів вичерпала річну квоту на експорт меду до Євросоюзу

Українські аграрії станом на 11 січня вичерпали 100% експортної квоти на поставку меду до країн Європейського Союзу, з урахуванням того, що минулого року її обсяг було збільшено.

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Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці у Facebook.

"На календарі - 11 січня, а 100% експортної квоти на поставку меду до ЄС вже вичерпано, навіть з урахуванням того, що минулого року її обсяг було збільшено. Зрозуміло, що експорт на цьому не зупиняється, просто продовжується на загальних підставах (на щастя, український продукт конкурентний на європейському ринку навіть за межами автономних преференцій). Але водночас дата - 11 січня - і нульовий баланс свідчать про надвисокий потенціал цієї галузі", - написав Мартинюк.

Він зазначив, що в Україні налічується близько 400 тис. бджолярів, які сумарно виробляють у середньому 70 тис. т меду на рік, що є найвищим показником у Європі. Майже 57 тис. т, або 80% всього українського меду, експортується - в основному до ЄС. Потенціал виробництва, виходячи з посівів медоносних рослин, - до 140 тис. т меду на рік, вдвічі більше за поточні обсяги.

Мартинюк наголосив, що в Україні не діють жодні обов'язкові вимоги до якості меду, а існуючий держстандарт є добровільним. У рамках Угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання запровадити європейські вимоги до меду, які зафіксовано в Директиві Ради 2001/110/ЄС до кінця 2019 року.

За словами заступника міністра, за першу декаду 2018 року Україна також повністю використала квоту на експорт виноградного і яблучного соку (14 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2017 році отримала додаткові торгові преференції від ЄС, включаючи нульові квоти для меду, кукурудзи, зернових і оброблених томатів. Право поставляти свою продукцію на зовнішні ринки мають 67 українських виробників меду.

За даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Україна в 2016 році експортувала рекордний обсяг меду - 56,9 тис. тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, і майже в 6 разів перевищує показник 2011 року. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 97,3 млн дол., що на 15,8% більше, ніж роком раніше.