Кабмін призначив нового голову Державної зернової корпорації

Кабінет міністрів України призначив Ірину Марченко виконуючою обов'язки глави правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ), замість Дмитра Гавриша.

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Відповідне розпорядження від 11 січня 2018 року №9-р опубліковане на урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства про призначення Ірини Олександрівни Марченко виконуючою обов'язки голови правління Публічного акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України".

Марченко з 2007 по 2017 рік працювала в яєчному холдингу "Авангард" бізнесмена Олега Бахматюка. Останні чотири роки була генеральним директором цієї компанії.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня 2018 року в. о. голови правління ДПЗКУ Дмитро Гавриш після чотирьох місяців роботи на цій посаді заявив про своє звільнення за власним бажанням.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 мільйона тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 мільйона тонн зернових вантажів на рік.