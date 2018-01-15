В Україні за рік скоротилося виробництво м'яса і молока, але зросло яєць
У 2017 році було вироблено 3,26 мільйона тонн м'яса, 10,3 мільйона тонн молока, 15,6 мільярда штук яєць.
Обсяг виробництва м'яса в Україні в січні-грудні 2017 року становив 3,26 мільйона тонн (у живій вазі), що на 0,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.
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За даними Держстату, виробництво молока в країні за 2017 рік скоротилася на 0,5% – до 10,3 мільйона тонн, а виробництво яєць зросло на 3,2% і склало 15,6 мільярда штук.
У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.
Як повідомляв УНІАН, виробництво молока в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 2,1% – до 10,39 мільйона тонн, яєць – на 9,9%, до 15,1 мільярда штук, а м'яса – збільшилася на 0,7% – до 3,29 мільйона тонн.