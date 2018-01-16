Сільгоспвиробництво в Україні за рік скоротилося майже на 3%

Падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становило 2,7% порівняно з 2016 роком, повідомила Державна служба статистики України.

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Зокрема, сільськогосподарські підприємства за звітний період скоротили виробництво на 3,9%, а населення – на 1,2%.

Виробництво рослинницької продукції минулого року скоротилося на 3,6% порівняно з 2016 роком. Падіння виробництва в сільгосппідприємствах та в домогосподарствах становить 5,2% і 1,1% відповідно.

Виробництво тваринницької продукції в 2017 році скоротилося на 0,4%. При цьому на підприємствах виробництво продукції зросло на 0,6%, а в господарствах населення скоротилося на 1,3%.

Держстат зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, зростання виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році становило 6,1% порівняно з 2015 роком.