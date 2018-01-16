Аграрії вимагають відставки голів обласного і районного Держгеокадастру на Черкащині

Завтра, 17 січня, українські аграрії проведуть акцію протесту під управлінням агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, у ході якої вимагатимуть відставки начальника Головного управління Держгеокадастру Черкаської області Ольги Залоги і голови районного Держгеокадастру в Маньківському районі Черкаської області – Віктора Гончара.

Як повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради (ВАР), причиною для проведення акції стали свавілля і корупційні дії відомства, в результаті яких почастішали випадки незаконної передачі земель в оренду з порушенням інтересів орендарів земельних ділянок.

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"Ми хочемо цією акцією показати, що ми не збираємось зупинятись. Ми закликаємо усю Україну не просто домовлятись з окремими чиновниками Держгеокадастру, а показати, що ми маємо єдність і намір дати право будь-якому фермеру, будь-якій юридичній особі приймати участь в аукціонах і на законних підставах користуватись тими земельними ділянками, які будуть виставлятись на аукціон", - зазначив учасник запланованої акції протесту, член Всеукраїнської Аграрної Ради та Асоціації виробників молока, керівник ТОВ "Дзензелівське" Микола Северин.

За його словами, завтра о 10-ій годині ранку під стінами аграрного управління Черкаської ОДА за підтримки окремих депутатів обласної ради зберуться сільгоспвиробники з усієї області. Окрім відсторонення вказаних осіб вони вимагатимуть повторного проведення аукціону щодо передачі в оренду земельної ділянки в Маньківському районі, результати якого були сфабриковані.

Крім того, учасники акції виступлять на підтримку зареєстрованого у Верховній Раді президентського законопроекту №7363, що передбачає передачу земель запасу і резерву в розпорядження об’єднаних терироріальних громад для прийняття рішень про проведення аукціонів. Прийняття цього законопроекту дозволить зменшити корупцію в земельній сфері й захистити землі та майно селян.

Як повідомлялось, 11 січня в Маньківському районі Черкаської області був проведений аукціон щодо передачі в оренду земельної ділянки, яку раніше орендував і оброблював фермер Григорій Білецький, керівник господарства "Білецького". "Через незаконні дії корумпованих чиновників Держгеокадастру Білецький не був допущений до аукціону. Підставою послужив нібито неповний пакет поданих документів на участь у торгах, з якого зникли відповідні файли. На законну вимогу обурених аграріїв провести повторні торги керівництво районного Держгеокадастру відмовило та не надало вичерпних пояснень", - розповіли у ВАР. Тому сільгоспвиробники мають намір подати скарги на свавілля та корумпованість державної установи до президента України, Національного антикорупційного бюро, Національної поліції та Генеральної прокуратури.