Австралія поcкаржилася до СОТ на Канаду через обмеження у продажі вина

Австралія звернулася до Світової організації торгівлі (СОТ) зі скаргою на Канаду.

Про це з посиланням на відповідний документ, повідомляє канадський телеканал CBC News, передає РБК.

Звернення, як уточнюється в скарзі, було пов'язано з тим, що "низка заходів по розподілу, ліцензуванню та продажу вин у Канаді, наприклад, націнки, мита і податки, що вводяться щодо іноземної продукції федеральною та місцевою владою монархії, можуть", на думку Канберри, "прямо або побічно дискримінувати імпортне вино в країні".

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У жовтні подібну скаргу в СОТ, як нагадує CBC News, щодо Британської Колумбії (провінції на заході Канади) подали США. Влада регіону Вашингтон тоді звинуватила в наданні "несправедливої переваги [на ринку] для місцевих виноградників". Таким чином, для вин Британської Колумбії конкуренція з боку виробленого в Штатах напою була знищена, йшлося в документі.

Тепер ці доводи, як зазначає телеканал, підтвердила і Австралія. Однак подібна ситуація, за інформацією Канберри, спостерігається не тільки в Британській Колумбії, але й в інших провінціях монархії, зокрема, в Онтаріо, Квебеку і Новій Шотландії.

Коментуючи це, представник Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади Наташа Ністром заявила, що контроль за розповсюдженням і продажем алкогольних напоїв входить до повноважень регіональних органів влади та ніяк не регулюється на федеральному рівні.

У Міністерстві фінансів Онтаріо, яке відповідає за політику щодо розповсюдження алкоголю в регіоні, що в свою чергу заявили, що "серйозно ставляться до зобов'язань [Канади] у міжнародній торгівлі". Після скарги Австралії у відомстві пообіцяли співпрацювати з цього питання з МЗС країни.

Тепер, за правилами СОТ, у Канади є 60 днів для врегулювання спору з Австралією. В іншому випадку після закінчення цього строку Канберра може попросити Всесвітню торговельну організацію "змусити Канаду змінити свої закони, або ж піддати її ризику торговельних санкцій".