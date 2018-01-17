Гройсман про долю молока "від бабусь": не дай Бог, хтось комусь щось заборонить

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про неприпустимість заборони для населення продавати молоко підприємствам, що виробляють молочну продукцію.

Про це прем'єр-міністр заявив у ході засідання уряду.

«Був сигнал щодо заборони продажу молока від людей виробникам. Я хочу попередити, не дай Бог, хтось комусь щось заборонить. Люди нехай ростять худобу, продають спокійно молоко і нехай ніхто їм не заважає це робити», - сказав прем'єр.

«Я попереджаю: ніяких заборон не повинно бути. Треба допомогти людям в такий непростий момент. Ніяких заборон», - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціювало відтермінування набуття чинності оновленого стандарту про закупівлі молока у господарствах населення до липня 2018 року.

На сьогоднішній день всі вимоги до молока прописані в ДСТУ 3662-97 «Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі». Стандарт передбачає, що все молоко, залежно від рівня бактеріального забруднення і вмісту соматичних клітин, ділиться на екстра, вищий, перший і другий сорт. Цей стандарт з першого січня 2018 повинен був бути замінений ДСТУ 3662: 2015 «Молоко-сировина коров'яча. Технічні умови», який спрямований на підвищення вимог до якості молока і дозволу на використання молока другого сорту лише в певних цілях.