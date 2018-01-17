Гройсман обіцяє аграріям гроші під 3% на будівництво нових ферм

Уряд планує в рамках програми розвитку сільського господарства в Україні надавати аграріям фінансування під 3% річних на будівництво нових ферм і молочно-товарних комплексів.

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Про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Для українських аграріїв далі ми спрямовуємо дешевий фінансовий ресурс, не більше як під 3% на 3-5 років, на будівництво нових молочно-товарних комплексів, нових ферм, на масштабну підтримку тваринництва», - сказав прем'єр.

«Я хочу, щоб будували нові ферми, заводили нове поголів'я. Ми будемо підтримувати, в тому числі, генетику, виробництво і м'яса і молока», - додав він.

Гройсман зазначив, що в 2017 році, через зростання в Європі цін на м'ясну продукцію, через зменшення поголів'я в країні, в Україні росли ціни на молоко і м'ясо, що в тому числі вплинуло на інфляцію. За словами прем'єра, заходи з підтримки зростання поголів'я уможливлять уникнути цього в майбутньому.

Крім того, прем'єр зазначив, що уряд підтримуватиме садівництво.

«Ми також підтримуємо садівництво. Держава через публічні механізми компенсуватиме близько 80% вартості посадкового матеріалу», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, спад виробництва сільськогосподарської продукції в Україні в 2017 році становив 2,7% порівняно з 2016 роком. Виробництво рослинницької продукції скоротилося на 3,6%, тваринницької - на 0,4%.