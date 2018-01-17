Кабмін зняв обмеження на отримання землі учасниками АТО

Кабінет міністрів переглянув і конкретизував стратегію держави в частині виділення земельних ділянок учасникам АТО і зняв обмеження на отримання ними цієї пільги. Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Постановою "Про внесення змін у Стратегію вдосконалення механізму управління у сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними" закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції незалежно від площі земельних ділянок, права оренди на які були продані", - йдеться в повідомленні.

Мінагропрод нагадав, що на даний момент діє паритет: безкоштовно може бути передано не більше 25% від площі ділянок, реалізованих на відкритих торгах за попередній звітний період.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду наголосив на важливості питання верифікації одержувачів землі, щоб не допустити спекуляцій на статус героїв і використання учасників АТО для здійснення угод із землею.

За словами першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка, прийняття постанови, яка встановлювала обмеження, було направлено на перекриття сумнівних схем розпорядження землями державної власності, і свою антикорупційну місію документ виконав.

"Але побічним ефектом стало уповільнення темпів передачі землі учасникам АТО. Тому під час зустрічей з організаціями ветеранів АТО ми знайшли той формат, який їх влаштовував, - внесення змін в цю постанову, яка прискорить передачу землі", - пояснив він.

Мінагропрод зазначив, що з моменту введення ініціативи щодо забезпечення землею в липні 2014 року і за станом на початок 2018 учасники АТО подали в органи Держгеокадастра понад 187 тисяч заяв на отримання земельних ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовим 135 030 дозволів на розробку проектів землеустрою для відведення землі, що становить 72% від кількості поданих заяв. Станом на 3 січня 2018 року військовослужбовці оформили у власність 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тисячі гектарів.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня 2017 року Кабінет міністрів України зобов'язав Держгеокадастр передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. Оренда ділянок буде короткостроковою – на строк не більше 7 років, а стартова вартість земель буде встановлено на рівні не нижче 8% від їх нормативної грошової оцінки.