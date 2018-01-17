Аграрії забезпечили понад 41% українського експорту - експерт

Українські аграрії експортували в 2017 році продовольства на суму 17,8 мільярда доларів, що становить понад 41% у структурі українського експорту. Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на заступника директора інституту Миколи Пугачова.

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За його словами, характерною ознакою 2017 року для вітчизняного аграрного сектора економіки стала низка рекордів за обсягами поставок сільгосппродукції на зарубіжні ринки.

"Цей результат став другим за всю історію незалежності, поступившись досягнутим у 2012 році обсягами експорту у 17,9 мільярда доларів. А з урахуванням казеїну, альбуміну, шкур, хутра, вовни й інших, експорт минулого року становив майже 18 мільярдів доларів", - йдеться в повідомленні.

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові та олійні культури, соняшникову олію та продукція харчової промисловості, на які припадає близько 90% його обсягу.

Пугачов зазначив, що в 2017 році Україна оновила рекорд експорту зернових. Поставки українського зерна на ринки країн світу становили 41,8 мільйона тонн, з них кукурудзи – 19,4 мільйона тонн, пшениці – 17,3 мільйона тонн, ячменю – 4,9 мільйона тонн.

Минулий рік став рекордним також для експорту сої (2,9 мільйона тонн), олії (5,8 мільйона тонн), цукру (майже 600 тисяч тонн) і макухи (4,9 мільйона тонн).

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"Минулого року помітно збільшилися і закордонні поставки тваринницької продукції. Абсолютні рекорди були зафіксовані в експорті м'яса птиці (271 тисяча тонн), яєць (92 тисячі тонн), масла (30 тисяч тонн) і меду (68 тисяч тонн)", - додав експерт.

Крім того, згідно з повідомленням, повністю підтвердився прогноз вчених Інституту аграрної економіки щодо досягнення у 2017 році рекордних обсягів поставок вітчизняної сільгосппродукції до країн Європейського Союзу.

"Минулого року Україна поставила в ЄС агропродовольчої продукції на 5,8 мільярда доларів, перевищивши рекордні показники експорту до цього регіону докризових 2012 і 2013 років у 5 мільярдів доларів і досягнувши найвищого за час незалежності показника", - підсумував Пугачов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські сільгоспвиробники в 2016 році поставили на ринки Європейського Союзу аграрну продукцію на суму 4,242 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше. Таким чином, ринок ЄС в 2016 році посів 27,5% в загальній структурі аграрного експорту.

Додаткові торговельні преференції Європейського Союзу для України, остаточно затверджені Європейським парламентом 13 вересня 2017 року, вступили в силу 1 жовтня, за винятком лібералізації експорту ячменю, пшениці і кукурудзи - ці преференції набули чинності 1 січня 2018 року.