Президент підписав закон про безпеку та гігієну кормів

Президент України Петро Порошенко підписав закон про безпеку та гігієну кормів, який сприятиме підвищенню продуктивності тварин і виробництва якісної та безпечної продукції тваринництва, повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Наголошується, що закон набуде чинності за два роки з дня його опублікування.

"В цьому законі визначаються правові та організаційні основи виробництва, обігу, маркування та подання кормів, регулювання відносин між органами виконавчої влади та операторами ринку кормів", - йдеться в повідомленні.

У ньому, зокрема, наводяться визначення основних термінів, що визначаються повноваження органів виконавчої влади у зазначеній сфері, принципи і порядок здійснення державного контролю, права та обов'язки операторів ринку кормів, механізм їх державного регулювання виробництва і обігу.

У Держпродспоживслужбі додали, що закон спрямований на створення умов для розвитку ринку кормів в Україні і, зокрема, сприятиме зростанню виробництва якісних кормів, а також дозволить зменшити фінансове і адміністративне навантаження на операторів ринку і введе еквівалентні європейського законодавства норми. Крім того, документ підвищить рівень захисту здоров'я тварин.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Верховна Рада України прийняла закон про безпеку та гігієну кормів.