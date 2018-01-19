Виробники цукру прогнозують його подорожчання через зростання залізничних тарифів

Цукровиробники в Україні очікують зростання собівартості цукру в зв'язку з подорожчанням залізничних перевезень на 20-25% після впровадження "Укрзалізницею" ринкового механізму, повідомила прес-служба Національної асоціації цукровиробників України (НАЦУ) "Укрцукор".

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"Найвитратнішими в структурі собівартості виробництва цукру є витрати на енергоносії та на логістику готової продукції, тому подорожчання залізничних перевезень спричинить за собою і пряме підвищення собівартості виробництва", - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу НАЦУ "Укрцукор" Руслану Бутило.

Експерт зазначила, що підвищення вартості перевезень пояснюється поточної різницею орендної плати між власними і приватними вагонами. "Тобто, якщо "Укрзалізниця" "вирівнює" орендну плату за свої вагони до ринкового рівня, то різниця автоматично перенесеться на тариф – 20-25 % до існуючої ціною", - додала Бутило.

За її словами, для перевезення цукру, цукрових буряків, технологічних та інших матеріалів по Україні експедитори, з якими співпрацюють більшість цукрових компаній і цукрових заводів, використовують парк критих вагонів "Укрзалізниці", тому таке підвищення безумовно вплине на собівартість виробництва цукру.

Раніше "Укрзалізниця" отримала право встановлювати тарифи на користування вантажними вагонами власного парку.

З 31 жовтня 2017 року держкомпанія підвищила тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%. З 19 лютого 2018 року "Укрзалізниця" вводить ринковий механізм визначення вартості перевезень у власних вагонах.

У прес-службі асоціації "Укрцукор" також повідомили, що станом на 19 січня в Україні вироблено 2,042 мільйона тонн цукру і перероблено 14,22 мільйона тонн цукрових буряків. З початку виробничого сезону в Україні працюють 46 цукрових заводів, з яких три продовжують варити цукор.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Мінагропроду, українські аграрії в ході весняної посівної кампанії 2017 року посіяли цукровий буряк на 313 тисяч га.

За інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за минулий сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%, завдяки скасування наказу №209.

Також, "Укрзалізниця" своїм рішенням з 31 жовтня 2017 року підвищила в тарифи на залізничні вантажні перевезення на 15%.

З 19 лютого 2018 року "Укрзалізниця" вводить ринковий механізм визначення вартості перевезень у власних вагонах, завершивши процес дерегуляції вагонної складової тарифу.