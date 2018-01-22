У Мінагропроді назвали умови для збільшення виробництва і експорту еко-продуктів до ЄС

Україна зможе збільшити обсяги виробництва та експорт органічної продукції до країн Європейського Союзу, в разі прийняття Верховною Радою відповідного закону, який встановив би чіткі вимоги до сертифікації органічного виробництва.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на першого заступника голови відомства Максима Мартинюка.

За його словами, одним із найбільш перспективних напрямків розвитку двостороннього співробітництва між Україною та Євросоюзом у галузі сільського господарства є поставка еко-продуктів.

"Якщо говорити в цілому про потенціал у двосторонній торгівлі, то я бачу найбільші можливості в галузі органічної продукції. З одного боку, попит на цю категорію стабільно зростає як відповідь на актуальні тренди на споживчому ринку, з іншого - Україна має можливість для збільшення обсягів виробництва органічної продукції, і відповідно, для нарощування експорту", - підкреслив Мартинюк.

Він зазначив, що для стабільного розвитку цієї галузі необхідне прийняття відповідного закону, який встановив би чіткі вимоги до сертифікації органічного виробництва. "Ми очікуємо, що Верховна Рада найближчим часом ухвалить цей закон, і після затвердження всіх підзаконних актів наше законодавство буде гармонізовано з європейським в частині регулювання виробництва органіки", - додав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада 2017 року Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроект, який встановлює основні вимоги до виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

За словами заступника міністра аграрної політики і продовольства Віктора Шеремети, чинне в Україні законодавство про органічне виробництво не забезпечує належного функціонування ринку органічної продукції та суперечить європейським нормам. Тоді як поданий законопроект приводить українське законодавство в частині контролю якості української органічної продукції у відповідність з європейським.